19:28, 26 декабря 2025

Двое туристов не выжили при крушении вертолета на высочайшей горе Африки

The Sun: Вертолет с двумя туристами потерпел крушение на горе Килиманджаро
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Finbarr O'Reilly / Reuters

Двое туристов не выжили при крушении вертолета на высочайшей горе в Африке — Килиманджаро. Об этом пишет газета The Sun.

Помимо двух путешественников из Чехии на месте трагедии были найдены бездыханными еще трое человек — местные врач, гид и пилот. В региональной полиции рассказали, что потерпевший крушение вертолет эксплуатировался компанией Kilimanjaro Aviation, которая предоставляет медицинскую эвакуацию и другие авиационные услуги в горной местности.

Ранее австралийский турист захотел покорить древний вулкан Килиманджаро в Африке, оказался в 100 метрах от вершины горы, но не смог достичь цели. Он почувствовал себя плохо из-за горной болезни и не выжил.

