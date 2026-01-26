На Камчатке произошло мощное землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

На Камчатке в понедельник, 26 января, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 22:21 по местному времени (13:21 мск). Их эпицентр располагался в 149 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 32 километра. Информация о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения на данный момент не поступала.

В минувший четверг, 22 января, у берегов Камчатки были зафиксированы подземные толчки еще большей силы. Их магнитуду сейсмологи оценили в 6,4.