Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:32, 26 января 2026Экономика

На Камчатке произошло мощное землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

На Камчатке в понедельник, 26 января, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 22:21 по местному времени (13:21 мск). Их эпицентр располагался в 149 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 32 километра. Информация о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения на данный момент не поступала.

В минувший четверг, 22 января, у берегов Камчатки были зафиксированы подземные толчки еще большей силы. Их магнитуду сейсмологи оценили в 6,4.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Нашедший в мессенджере работу россиянин получил срок

    В Китае заявили об историческом для России президентском сроке Путина

    Британцев призвали научиться у русских мату и производству самогона

    Российский «Варан» задействовали в минировании

    Мужчина поджег дом с россиянкой и ее детьми внутри

    В Еврокомиссии высказались о сроках вступления Украины в ЕС

    Собака помогла поймать убийцу и получила награду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok