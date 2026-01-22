Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:30, 22 января 2026Экономика

Мощное землетрясение произошло в российском регионе

РАН: Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Камчатки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Елена Верещака / ТАСС

У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН в Telegram-канале.

Подземные толчки зафиксировали в четверг, 22 января, в 15:42 по московскому времени (в 0:42 23 января по местному). Их магнитуда достигала 6,4, что сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр находился в Тихом океане, в 143 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 59,4 километра. Данные об ощутимости землетрясения в российском регионе, а также о его последствиях пока не уточняются.

Днем ранее землетрясение произошло на Филиппинах. Подземные толчки зафиксировали в среду, 21 января, в 09:33 по местному времени (04:33 мск). Эпицентр располагался в 38 километрах к юго-западу от населенного пункта Каламансиг, где проживает 13 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп передал сообщение Путину

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    В Госдуме прокомментировали нападение на школу в Нижнекамске

    Кот поджег дом и попал на видео

    Смертельный конфликт в российском торговом центре попал на видео

    В российском городе сосулька едва не пробила детскую коляску

    В российском городе в жилом доме прогремел взрыв из-за фена

    Внуково примет участие в торгах по продаже Домодедово

    Буйный пассажир сорвал рейс и заставил попутчиков ждать вылета сутки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok