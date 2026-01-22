Мощное землетрясение произошло в российском регионе

РАН: Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Камчатки

У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН в Telegram-канале.

Подземные толчки зафиксировали в четверг, 22 января, в 15:42 по московскому времени (в 0:42 23 января по местному). Их магнитуда достигала 6,4, что сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр находился в Тихом океане, в 143 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 59,4 километра. Данные об ощутимости землетрясения в российском регионе, а также о его последствиях пока не уточняются.

Днем ранее землетрясение произошло на Филиппинах. Подземные толчки зафиксировали в среду, 21 января, в 09:33 по местному времени (04:33 мск). Эпицентр располагался в 38 километрах к юго-западу от населенного пункта Каламансиг, где проживает 13 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.