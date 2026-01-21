Реклама

Экономика
08:01, 21 января 2026Экономика

Мощное землетрясение произошло в одной стране

На Филипппинах произошло землетрясение магнитудой 5,2
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясение в Мексике

Фото: Pixabay

На Филиппинах в среду, 21 января, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,2. О стихийном бедствии в одной стране сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 09:33 по местному времени (04:33 мск). Эпицентр располагался в 38 километрах к юго-западу от населенного пункта Каламансиг с населением около 13 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Накануне сопоставимое по силе землетрясение зафиксировали в Мексике. Его магнитуду сейсмологи оценили в 5,0. Эпицентр подземных толчков находился в 21 километре к юго-западу от населенного пункта Эль-Морро с 2,6 тысячи жителей.

