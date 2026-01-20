Реклама

Экономика
19:01, 20 января 2026Экономика

В Мексике произошло мощное землетрясение

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,0
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясение в Мексике

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock / Fotodom

В Мексике во вторник, 20 января, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 05:30 по местному времени (14:30 мск). Эпицентр располагался в 21 километре к юго-западу от населенного пункта Эль-Морро с населением около 2,6 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 42 километра.

Ранее в этот же день еще более сильное землетрясение было зафиксировано в Тихом океане у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Его магнитуду сейсмологи оценили в 5,9. Угроза цунами при этом не объявлялась.

