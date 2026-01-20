Реклама

Экономика
13:21, 20 января 2026

Мощное землетрясение произошло в Тихом океане

У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,9
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: samoila ionut / Shutterstock / Fotodom  

У берегов Папуа — Новой Гвинеи во вторник, 20 января, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,9. О стихийном бедствии в Тихом океане сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 17:22 по местному времени (10:22 мск). Их эпицентр располагался в 24 километрах к юго-востоку от города Маданг с населением около 27 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 109 километров. Угроза цунами при этом не объявлялась.

Накануне землетрясение зафиксировали в России на севере Бурятии. Его магнитуду сейсмологи оценили в 4,7. Специалисты отметили, что подземные толчки ощущались недалеко от населенного пункта Байкальское в Северо-Байкальском районе.

