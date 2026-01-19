Реклама

Экономика
07:57, 19 января 2026Экономика

Землетрясение произошло в российском регионе

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на севере Бурятии
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Robert Sorbo / Reuters

На севере Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы Сибирского отделения РАН, передает РИА Новости.

Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 19 января, в 04:29 по местному времени (23:29 18 января мск). Их магнитуда достигала 4,7 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

«Зарегистрировано землетрясение 55.17 с.ш. 110.10 в.д... Энергетический класс: 12.4», — говорится в сообщении геофизической службы российского региона. Специалисты уточнили, что подземные толчки ощущались вблизи населенного пункта Байкальское Северо-Байкальского района Бурятии. О пострадавших и разрушениях ничего не известно.

Ранее мощное землетрясение произошло у западного побережья США. Подземные толчки зафиксировали в 19:25 в четверг, 15 января, по местному времени (16 января в 06:25 мск). Их магнитуда достигала 6,0.

