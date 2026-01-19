Землетрясение произошло в российском регионе

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на севере Бурятии

На севере Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы Сибирского отделения РАН, передает РИА Новости.

Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 19 января, в 04:29 по местному времени (23:29 18 января мск). Их магнитуда достигала 4,7 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

«Зарегистрировано землетрясение 55.17 с.ш. 110.10 в.д... Энергетический класс: 12.4», — говорится в сообщении геофизической службы российского региона. Специалисты уточнили, что подземные толчки ощущались вблизи населенного пункта Байкальское Северо-Байкальского района Бурятии. О пострадавших и разрушениях ничего не известно.

Ранее мощное землетрясение произошло у западного побережья США. Подземные толчки зафиксировали в 19:25 в четверг, 15 января, по местному времени (16 января в 06:25 мск). Их магнитуда достигала 6,0.