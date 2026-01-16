Реклама

Экономика
08:18, 16 января 2026Экономика

У берегов США произошло мощное землетрясение

У западного побережья США зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Jason Redmond / Reuters

У западного побережья США произошло мощное землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 19:25 в четверг, 15 января, по местному времени (16 января в 06:25 мск). Их эпицентр располагался в 295 километрах к западу от города Бандон, штат Орегон, с населением около 3,1 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Накануне стало известно, что у берегов Сахалина зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр подземных толчков находился в 74 километрах к юго-востоку от Корсакова, население которого составляет около 33 тысяч человек.

