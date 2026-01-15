Реклама

Экономика
11:59, 15 января 2026Экономика

В российском регионе произошло землетрясение

У берегов Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,5
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

У берегов Сахалина в четверг, 15 января, зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. Внимание на стихийное бедствие в российском регионе обратили на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 17:12 по местному времени (09:12 по московскому). Их эпицентр располагался в 74 километрах к юго-востоку от Корсакова с населением около 33 тысяч человек и в 109 километрах от Южно-Сахалинска. Очаг землетрясения залегал на глубине 320 километров.

Накануне еще более мощное землетрясение зарегистрировали недалеко от берегов курильского острова Парамушир. Его магнитуду специалисты оценили в 5,0.

