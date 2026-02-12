Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Культура
18:11, 12 февраля 2026Культура

Надежду Бабкину заподозрили в возвращении к бывшему мужу

Надежда Бабкина спела дуэтом с бывшим мужем и спровоцировала слухи о романе
Андрей Шеньшаков

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Певица Надежда Бабкина выступила в дуэте со своим бывшим возлюбленным Евгением Гором на шоу «Дуэты». Свой номер она прокомментировала в интервью kp.ru.

75-летняя артистка исполнила легендарную песню «Там, где клен шумит», воссоединившись с мужчиной, который был ее гражданским мужем в течение многих лет. После этого выступления фанаты заподозрили, что пара могла сойтись.

«Видишь своего человека, с которым утром завтракали. Мы вместе уже больше двадцати трех лет. Нас все время разводят, а у нас все хорошо! Секрет — любовь и понимание», — поделилась Надежда.

Ранее народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала, как провела новогодние каникулы. Певица призналась, что почти не выходила из дома и «просто валялась».

