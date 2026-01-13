Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:22, 13 января 2026Культура

Бабкина призналась в нежелании выходить из дома

Надежда Бабкина заявила, что почти не выходила из дома в новогодние каникулы
Ольга Коровина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала, как провела новогодние каникулы. Об этом исполнительница написала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Певица призналась, что почти не выходила из дома и «просто валялась». По словам Бабкиной, в других видах досуга она не нуждалась. «Отмокнуть, полежать, перекусить, опять рухнуть. И чтобы никто не доставал», — добавила она.

Ранее Бабкина рассказала о праздновании Нового года в ее семье. По словам артистки, блюда для праздничного стола она «стряпает» самостоятельно, без помощи поваров и без «излишней роскоши». Она добавила, что заботится об экологии, поэтому предпочитает устанавливать не живую, а искусственную ель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина совершила массированную атаку на Крым

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Назван возможный источник инфекции у младенцев в роддоме Новокузнецка

    Бывший сенатор-миллиардер в тюремной робе и с улыбкой попал на видео в «Черном дельфине»

    Врач дала шесть советов для снижения риска заразиться гриппом

    Россияне организовали «Грибной храм» для духовной терапии в Таиланде и угодили под арест

    Экономист раскрыл последствия просрочки Украиной платежа МВФ

    Яна Рудковская показала внешность на фото с первой встречи с Плющенко

    Биолог нашла странную деталь в истории с массовой гибелью младенцев в роддоме Новокузнецка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok