Бабкина призналась в нежелании выходить из дома

Надежда Бабкина заявила, что почти не выходила из дома в новогодние каникулы

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала, как провела новогодние каникулы. Об этом исполнительница написала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Певица призналась, что почти не выходила из дома и «просто валялась». По словам Бабкиной, в других видах досуга она не нуждалась. «Отмокнуть, полежать, перекусить, опять рухнуть. И чтобы никто не доставал», — добавила она.

Ранее Бабкина рассказала о праздновании Нового года в ее семье. По словам артистки, блюда для праздничного стола она «стряпает» самостоятельно, без помощи поваров и без «излишней роскоши». Она добавила, что заботится об экологии, поэтому предпочитает устанавливать не живую, а искусственную ель.