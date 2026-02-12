Сообщение об отмене пенсионной реформы в России оказалось фейком

Минтруд: Вопрос о пересмотре пенсионного возраста в России сейчас не стоит

Распространившаяся в сети информация об отмене пенсионной реформе является недостоверной. Поводом для таких обсуждений стало недопонимание внесенного в Госдуму законопроекта. Власти опровергли планы менять сроки выхода на пенсию.

Утверждалось, что нижнюю палату парламента официально внесен законопроект, который предлагает полностью отменить пенсионную реформу 2018 года и вернуть прежний возраст выхода на пенсию — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Фейк возник из-за кликбейтного заголовка, который совершенно не соответствует истинной новости. Так, депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым 3 февраля внесли законопроект об отмене пенсионной реформы 2018 года. Однако важно понимать, что это лишь инициатива, и официального закона о снижении пенсионного возраста нет. Чтобы инициатива воплотилась в жизнь, она должна пройти рассмотрение экспертами, депутатами, сенаторами и быть принятой ими.

Более того, власти подчеркивали, что необходимости в этом нет. Между тем КПРФ предлагает вернуть пенсионный возраст к дореформенным. В пояснительной записке авторы напоминают, что действовавшая тогда планка была установлена еще в 1932 году на основе медицинских исследований о возрастной трудоспособности.

Вопрос о пересмотре пенсионного возраста в России сейчас не стоит, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. «Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет», — подчеркнул министр. Так он ответил на вопрос, могут ли дефицит кадров и рост продолжительности жизни сделать эту тему актуальной. Старшее поколение министр назвал ценнейшим активом для предприятий. Он подчеркнул, что лично убедился в том, что возрастные сотрудники часто выступают наставниками. В разговоре с Life.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб также отметила, что никаких обсуждений в нижней палате парламента об отмене или изменении пенсионной реформы в настоящее время не ведется. «Никто ничего в этом плане менять не собирается», — сказала парламентарий.

Эксперты тоже отмечали невозможность снижения возраста выхода на пенсию. Так, например, доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов Университета «Синергия» Лидия Мазур комментировала эту ситуацию. «На пенсию начинают уходить шестидесятники, которых много, выходят на работу граждане 1990–2020 годов рождения, с рядом существенных демографических проблем. (...) Итог такого сценария — на одного работающего приходится пять пенсионеров. Естественно, содержать пять пенсионеров один работающий не в состоянии. Отсюда проводимая пенсионная реформа и увеличение возраста выхода на пенсию», — сказала Мазур. Депутат Светлана Бессараб также говорила, что разговоров о снижении пенсионного возраста в России быть не может, поскольку в ином случае государство не сможет обеспечивать повышение страховых пенсий.

Пенсионная реформа в стране только завершается, а в новых регионах переходный период продлится до 2032 года. Институт комплексных стратегических исследований, в частности, указывал, что повышение пенсионного возраста смягчило дефицит рабочей силы.

Информация об отмене пенсионной реформы в России не получила широкого распространения в СМИ. При этом ряд изданий писали об отсутствии у властей планов менять пенсионный возраст — «Коммерсант», «Интерфакс», Life.ru, BFM.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».