Марочко: Киев укрепляет оборону за счет гражданской инфраструктуры в Святогорске

Киев укрепляет оборону за счет гражданской инфраструктуры в Святогорске Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо поведения украинских боевиков в самом Светогорске: продолжается укрепление оборонительной линии за счет использования гражданской инфраструктуры. Идет усиление некоторых инженерных сооружений», — заявил он.

Марочко также сообщил о ведением Вооруженными силами Украины (ВСУ) позиционных боев в населенном пункте.

Ранее Андрей Марочко заявил, что военные ВСУ бросили сотни тел сослуживцев на запорожском, харьковском и сумском направлениях. В частности, речь идет о ситуациях у Гуляйполя, Купянска, Красного Лимана и Юнаковки.