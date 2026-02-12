Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

08:40, 12 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно об обороне Киева за счет жилых домов на одном направлении

Марочко: Киев укрепляет оборону за счет гражданской инфраструктуры в Святогорске
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Киев укрепляет оборону за счет гражданской инфраструктуры в Святогорске Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо поведения украинских боевиков в самом Светогорске: продолжается укрепление оборонительной линии за счет использования гражданской инфраструктуры. Идет усиление некоторых инженерных сооружений», — заявил он.

Марочко также сообщил о ведением Вооруженными силами Украины (ВСУ) позиционных боев в населенном пункте.

Ранее Андрей Марочко заявил, что военные ВСУ бросили сотни тел сослуживцев на запорожском, харьковском и сумском направлениях. В частности, речь идет о ситуациях у Гуляйполя, Купянска, Красного Лимана и Юнаковки.

