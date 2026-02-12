Стоматолог обозначил причины потери белизны зубов

Стоматолог Янушевич: Курение и нехватка гигиены рта сказываются на белизне зубов

Существуют несколько факторов, влияющих на белизну зубов. Среди них наследственность, курение, недостаток гигиены полости рта, а также изменения ферментов печени, сообщил в разговоре с РИА Новости главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России, академик РАН Олег Янушевич.

«На белизну самих зубов влияет, прежде всего, наследственность – это цвет дентина и цвет эмали, и толщина эмали», — уточнил специалист, отметив, что это закладывается генетически в период формирования зубных фолликулов, а также после прорезывания в результате формирования и минерализации эмали.

По его словам, на цвет зуба влияет и формирование зубного налета. Он появляется как результат недостаточной гигиены полости рта и в связи с обменными изменениями. Так, это касается изменений ферментов печени.

Кроме того, налет может формироваться из-за продуктов, которые содержат в своем составе клейковину. Характерен и налет, формирующийся в связи с неудаленными остатками пищи. Как добавил стоматолог, ситуационно цвет зуба может меняться в результате употребления сильно окрашивающих фруктов или эссенций, однако такой налет достаточно легко снимается зубной щеткой и пастой, долго не держится.

Между тем, свое влияние могут оказывать курение, употребление кофеиносодержащих продуктов и жевательных табаков, уточнил эксперт.

Ранее стоматолог Виктория Каратаева в беседе с «Лентой.ру» предупредила, что болезнь десен и зубов повышают риск инфаркта и инсульта. По ее словам, в зону риска атеросклероза сосудов, инфарктов и инсультов попадают пациенты с хроническими заболеваниями десен — гингивитом, пародонтитом.