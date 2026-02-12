Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
23:40, 12 февраля 2026Мир

Трамп сделал дерзкое заявление об Иране

Трамп готов вести переговоры с Ираном настолько долго, насколько захочет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что готов вести переговоры с Ираном настолько долго, насколько захочет. Об этом он рассказал во время выступления в Белом доме.

«Я буду говорить с Ираном настолько долго, насколько захочу, и мы посмотрим, можем ли мы заключить сделку», — подчеркнул политик.

Однако за несколько минут до этого он утверждал во время своего выступления, что сделка по ядерной программе Тегерана может быть заключена «в течение месяца». По словам Трампа, Вашингтону нужно заключить сделку, иначе ситуация станет очень болезненной.

Ранее WSJ сообщило, что Пентагон отдал распоряжение о подготовке второй авианосной ударной группы к развертыванию на Ближнем Востоке. Кроме этого, Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отправки второго авианосца в регион для подготовки к военным действиям в случае провала переговоров с Ираном.

До этого глава Белого дома рассказал, что Вашингтон предпримет против Ирана очень жесткие действия, если сторонам не удастся заключить сделку. Президент США добавил, что второй раунд переговоров с Ираном может состояться на следующей неделе.

