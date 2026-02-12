Выбор Армении в пользу США вызвал вопросы в МИД России

Захарова: Выбор Армении в пользу американских технологий вызывает вопросы

Выбор Армении в пользу американских технологий в вопросах развития атомной энергетики вызывает вопросы. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Армения, безусловно, вольна работать с теми партнерами, с которыми сочтет нужным. Однако выбор в пользу американских технологий вызывает вопросы», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что предлагаемых Армении американских атомных электростанций малой мощности не существует нигде, кроме как на бумаге. При этом конечная стоимость такой станции для Армении может оказаться значительно выше расчетной.

Вашингтон и Ереван заключили соглашение о взаимодействии в сфере мирного атома в ходе визита в Армению вице-президента США Джея Ди Вэнса 9 февраля. После прилета американского чиновника в закавказскую республику жители Еревана вышли на акцию протеста с требованием освободить армянских пленных в Азербайджане.