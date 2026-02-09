США подписали соглашение о взаимодействии по мирному атому с постсоветской страной

США и Армения подписали соглашение о взаимодействии по мирному атому

США и Армения заключили соглашение о взаимодействии в сфере мирного атома. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

Представители Еревана и Вашингтона подписали соответствующее совместное заявление. Со стороны Соединенных Штатов в процедуре принял участие вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Это соглашение откроет новую страницу в углубляющемся изо дня в день армяно-американском сотрудничестве в энергетической отрасли, будет содействовать энергетическому многообразию Армении», — подтвердил Пашинян.

Вэнс прибыл в Армению 9 февраля. После прилета вице-президента США жители Еревана вышли на акцию протеста, они выступали с требованием освободить армянских пленных в Азербайджане.

