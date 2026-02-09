Реклама

В Ереване вице-президента США встретили митингом

Жители Еревана вышли на акцию протеста после прилета Вэнса в Армению
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vahram Baghdasaryan / Reuters

Жители Еревана вышли на акцию протеста. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Граждане организовали митинг после прилета в столицу республики вице-президента США Джея Ди Вэнса. Он проходил на проспекте Маршала Баграмяна. Участники выступали с требованием освободить армянских пленных в Азербайджане.

«Акция (...) завершилась в центре Еревана подписанием письма Вэнсу. В коллективном тексте, адресованном вице-президенту США, содержатся также вопросы о судьбе пропавших без вести и механизме репатриации карабахцев на родину», — передает издание.

Ранее стала известна цель поездки Вэнса в Армению и Азербайджан. Сообщалось, что он, вероятно, планирует обсудить или подписать соглашения о поставках вооружений и мирном атоме.

