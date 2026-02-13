Генконсул рассказал о последствиях пожара на российском судне у берегов Японии

Генконсул РФ: Рыболовное судно Arina после пожара у берегов Японии на ходу

Генеральный консул России в Саппоро Андрей Фабричников прокомментировал пожар на российском рыболовном судне Arina возле берегов Японии, отметив, что все члены экипажа живы. Об этом пишет ТАСС.

«Пожар потушен, крена нет, судно на ходу. Все члены экипажа живы и здоровы», — заявил Фабричников.

Генконсул также рассказал, что возгорание началось около 23:00 по московскому времени 12 февраля. К терпящему бедствие судну подошло другое российское судно. Кроме того, рядом находились суда японского Управления безопасности на море.

О бедствии на российском судне стало известно от японского Управления безопасности, там рассказали, что происшествие случилось у берегов префектуры Хоккайдо в районе города Вакканай. Рыболовы направлялись в порт Токио.