Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:37, 13 февраля 2026Мир

Генконсул рассказал о последствиях пожара на российском судне у берегов Японии

Генконсул РФ: Рыболовное судно Arina после пожара у берегов Японии на ходу
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Дмитрий Дубов / РИА Новости

Генеральный консул России в Саппоро Андрей Фабричников прокомментировал пожар на российском рыболовном судне Arina возле берегов Японии, отметив, что все члены экипажа живы. Об этом пишет ТАСС.

«Пожар потушен, крена нет, судно на ходу. Все члены экипажа живы и здоровы», — заявил Фабричников.

Генконсул также рассказал, что возгорание началось около 23:00 по московскому времени 12 февраля. К терпящему бедствие судну подошло другое российское судно. Кроме того, рядом находились суда японского Управления безопасности на море.

О бедствии на российском судне стало известно от японского Управления безопасности, там рассказали, что происшествие случилось у берегов префектуры Хоккайдо в районе города Вакканай. Рыболовы направлялись в порт Токио.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о странностях при ракетном ударе ВСУ по российскому региону

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Врач назвал собачьим бредом два вида диет

    Описана обстановка в затянувшей сестер из Петербурга тоталитарной секте

    Постиранный москвичкой в стиральной машине кот попал на видео

    Бортпроводник попытался изнасиловать коллегу в номере отеля

    Описана угроза всемогущего вируса на смартфонах

    Виктория Боня жестко ответила хейтерам на критику ее внешности

    В Германии потребовали возобновить поставки российского газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok