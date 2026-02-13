Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

01:15, 13 февраля 2026Бывший СССР

На детской площадке обнаружили снаряд ВСУ с детонатором и таймером

Романиченко: ВСУ сбросили на детскую площадку в Васильевке снаряд с детонатором
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: На одной Vолне с ГлаVой Романиченко / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 12 февраля около пяти утра, сбросили на детскую площадку в городе Васильевка Запорожской области снаряд с таймером и детонатором. Об этом рассказала глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в своем Telegram-канале.

Взрывотехники Вооруженных сил России успели найти и обезвредить снаряд до того, как он мог быть запущен в действие.

«Пострадать никто из деток, к счастью, не успел. Но ведь детская площадка находится во дворе жилого многоквартирного дома. Жертвами взрыва могли стать даже случайные прохожие», — добавила Романиченко.

Глава округа также отметила, что это уже второй случай за месяц, когда ВСУ покушаются именно на детские площадки, куда гарантированно пришли бы днем гулять малыши.

Кроме того, в этом дворе молодежь часто подкармливает бездомных животных.

«Так поступать могут только нелюди, у которых нет никаких побед на линии фронта и они «реабилитируются» в глазах европейских спонсоров таким гнусным способом – попытками убить детей нашего региона», — заявила Романиченко.

Глава округа также попросила всех жителей незамедлительно обращаться к ней, сотрудникам полиции или военной комендатуре, а также любому российскому военнослужащему при обнаружении подозрительных предметов и боеприпасов.

Ранее в подмосковном Пушкино обнаружили муляж купюр, в котором спрятана взрывчатка.

