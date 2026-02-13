Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

16:11, 13 февраля 2026Экономика

Огромную опасную трещину на Байкале сняли на видео

Огромную опасную трещину на Байкале на севере Бурятии сняли на видео
Полина Кислицына (Редактор)

На озере Байкал образовалась огромная опасная трещина. Ее заметили на севере Бурятии и сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

Очевидцы разлома утверждают, что трещина с многочисленными разломами появилась на Байкале приблизительно в 14 километрах от села Байкальское, вдоль берега между Нижнеангарском и районом, и стала расходиться паутиной в разные стороны. На записи, сделанной одним из них, можно увидеть, как автомобиль проезжает по ледяному разлому, который от этого погружается в воду, а затем всплывает.

Ранее жителей Улан-Удэ возмутил вид местных уличных урн с очертаниями Байкала — горожане сочли такой дизайн оскорбительным, поскольку кидать окурки и плевать в урну с образом природного достояния страны недопустимо.

