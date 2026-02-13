Огромную опасную трещину на Байкале сняли на видео

Огромную опасную трещину на Байкале на севере Бурятии сняли на видео

На озере Байкал образовалась огромная опасная трещина. Ее заметили на севере Бурятии и сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

Очевидцы разлома утверждают, что трещина с многочисленными разломами появилась на Байкале приблизительно в 14 километрах от села Байкальское, вдоль берега между Нижнеангарском и районом, и стала расходиться паутиной в разные стороны. На записи, сделанной одним из них, можно увидеть, как автомобиль проезжает по ледяному разлому, который от этого погружается в воду, а затем всплывает.

