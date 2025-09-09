В российском городе возмутились мусорками с изображением Байкала

В Улан-Удэ возмутились урнами с очертаниями озера Байкал

Жителей Улан-Удэ привел в возмущение дизайн местных уличных урн. О том, что не устроило горожан, рассказывает Telegram-канал Mash.

Предметом жалоб стали мусорки у нового терминала международного аэропорта — на урнах размещены очертания главной достопримечательности региона, Байкала. Изображение священного озера на мусорке горожане посчитали оскорбительным. По мнению разгневанных улан-удэнцев, кидать окурки и плевать в урну с образом природного достояния России недопустимо. В городской администрации оперативно отреагировали на жалобы, в руководстве воздушной гавани пообещали как можно скорее заменить урны.

Ранее в Челябинске владельцев стриптиз-клуба заставили убрать с витрины галогеновые силуэты женщин. На завлекающий характер изображений обратил внимание врио главы российского города Алексей Лошкин.

В Братске негодование горожан вызвала реклама с призывом из него уехать. Надпись «Переезд в другой город — это просто» рекламировала услуги междугородних перевозок, однако некоторые жители усмотрели в ней причину оттока населения. В мэрии оснований для запрета рекламы не нашли.