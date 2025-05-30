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14:56, 30 мая 2025Экономика

В российском городе пожаловались на рекламу с призывом уехать из него

В Братске не смогли запретить рекламу с призывом переехать в другой город
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В городе Братске Иркутской области власти не смогли запретить рекламу, которая призывает переехать из него. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на городскую думу.

Жители пожаловались на слоган, который увидели на троллейбусе: «Переезд в другой город — это просто». Надпись рекламировала услуги междугородних перевозок. Пользователи сети сочли такую надпись призывом покинуть их город и даже потребовали ее убрать или заменить на продвижение жизни в Братске.

В администрации города пообещали обсудить эту тему на заседании в июне, но пока никаких оснований для запрета такой рекламы нет. К тому же, у городской думы нет на это полномочий. Население Братска правда сокращается, но прямой связи оттока населения с рекламой на транспорте власти не видят.

Ранее жители Балахны в Нижегородской области пожаловались на баннеры с ошибкой в названии города. По словам жителей, в городе появилось несколько десятков плакатов, посвященных истории судостроения в городе. На них изображен построенный на местной верфи корабль с «Балаханы» вместо «Балахны» в подписи.

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