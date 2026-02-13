Раскрыто решение для попавшего под следствие из-за миллионов бывшего российского судьи

ВККС согласилась на арест экс-судьи из Адыгеи Воитлева, получившего 2,5 млн руб.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) согласилась на арест получившего 2,5 миллиона рублей судьи Шовгеновского районного суда Адыгеи в отставке Адама Воитлева. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, на заседании выяснилось, что текущее местоположение фигуранта неизвестно — он не отвечает на звонки.

Как сообщает ТАСС, по данным следствия, в период с 10 июня 2023 года по 11 января 2024 года фигурант исполнял обязанности председателя Шовгеновского районного суда Республики Адыгея и получил от подсудимого через посредника взятку в размере 2,5 миллиона рублей. За эти деньги он должен был организовать вынесение решения о возврате уголовного дела в отношении подсудимого в прокуратуру и снятие с его имущества ареста.

Ранее сообщалось, что Вотлиеву предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).