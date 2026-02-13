Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

16:14, 13 февраля 2026Путешествия

Россияне проведут февральские и мартовские праздники в двух курортных странах

Россияне решили провести февральские и мартовские праздники в Египте и ОАЭ
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Российские туристы решили провести февральские и мартовские праздники в двух курортных странах — Египет и ОАЭ. Об этом говорится в исследовании сервиса Onlinetours, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, Египет и ОАЭ — лидеры по спросу 14 февраля, а также с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта, несмотря на низкий сезон. Доля двух стран составляет около половины всех бронирований (47,8 процента), также в топ вошли Вьетнам и Таиланд.

«Дешевле всего путешествовать на 14 февраля — 184 тысячи рублей (на двоих — прим. "Ленты.ру") в среднем, это связывают с отсутствием официальных праздничных выходных в эти даты. Заграничный отдых на гендерные праздники дороже — 227 тысяч рублей на 23 февраля и почти 212 тысяч рублей на 8 марта», — указано в исследовании.

Самым бюджетным вариантом на праздники стали российские курорты — средний чек немного превысил 74 тысячи рублей. Наиболее дорогим популярным направлением стала Куба — путешествие на Карибы в среднем стоило почти 295 тысяч рублей на двоих.

Ранее россияне рассказали о путешествиях мечты на 14 февраля. Так, среди мест, где соотечественники хотели бы провести этот день со второй половинкой, лидируют экзотические страны вроде Шри-Ланки и Мадагаскара.

