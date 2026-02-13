Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Силовые структуры
08:33, 13 февраля 2026Силовые структуры

Соседа бойца СВО арестовали за оскорбительные надписи в подъезде

В Башкирии соседа бойца СВО арестовали за оскорбительные надписи в подъезде
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Башкирии суд арестовал на пять суток и оштрафовал на 30 тысяч рублей соседа семьи участника СВО за оскорбительные надписи и рисунки в подъезде. Об этом сообщает РИА Новости.

На стенах, почтовом ящике и в лифте в подъезде дома, где проживал участник СВО, стали появляться надписи с личными оскорблениями военного и упоминанием его фамилии, а также свастики. Неизвестный наносил их вновь после того, как старые закрашивались.

На происходящее в администрацию Туймазинского района республики пожаловалась супруга бойца СВО. Полиция установила личность автора, им оказался сосед. В отношении него были составлены два административных протокола о дискредитации армии РФ и публичном демонстрировании нацистской символики. Вину мужчина в суде признал.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области мужчину осудили за фотографии.

