22:08, 14 февраля 2026

Лидер оппозиции Венесуэлы выступила с резким призывом в адрес России

Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо призвала изгнать Россию из Южной Америки
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала изгнать Россию из Венесуэлы. Об этом она заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Clash Report.

«Мы должны ликвидировать присутствие Кубы, России и Ирана в наших институтах. Китай предоставил режиму [Николаса Мадуро] более 60 миллиардов долларов», — сказала она.

По ее словам, после демонтажа режима в Венесуэле нужно будет сменить власть на Кубе и в Никарагуа. После этого Америка будет «впервые в истории свободна от коммунизма и диктатуры», заключила Мачадо.

Ранее сообщалось, что в окружении президента США Дональда Трампа все больше разочаровываются в Мачадо и называют ее деструктивным фактором.

