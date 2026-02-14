Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо призвала изгнать Россию из Южной Америки

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала изгнать Россию из Венесуэлы. Об этом она заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Clash Report.

«Мы должны ликвидировать присутствие Кубы, России и Ирана в наших институтах. Китай предоставил режиму [Николаса Мадуро] более 60 миллиардов долларов», — сказала она.

По ее словам, после демонтажа режима в Венесуэле нужно будет сменить власть на Кубе и в Никарагуа. После этого Америка будет «впервые в истории свободна от коммунизма и диктатуры», заключила Мачадо.

Ранее сообщалось, что в окружении президента США Дональда Трампа все больше разочаровываются в Мачадо и называют ее деструктивным фактором.