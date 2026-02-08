В США разочаровались в лидере венесуэльской оппозиции

Politico: В окружении Трампа считают, что Мачадо работает против интересов США

В окружении президента США Дональда Трампа все больше разочаровываются в лидере венесуэльской оппозиции Марии Карине Мачадо и называют ее деструктивным фактором. Об этом сообщает издание Politico.

Советник Белого дома, не назвавший своего имени, заявил, что негативную реакцию в Вашингтоне вызвало заявление Мачадо о проведении выборов в Венесуэле в течение года. Собеседник издания подчеркнул, что США действовали в Венесуэле с целью обеспечить свою национальную безопасность, а не ради ее интересов. «Она деструктивный фактор и работает против целей национальной безопасности США», — считает источник.

Уточняется, что это не единственная причина, из-за которой в Белом доме недовольны Мачадо. В частности, источники заявили, что надеялись на ее терпение в период проведения реформ в Венесуэле.

Ранее Мачадо подарила свою медаль Нобелевской премии мира президенту США. После этого подарка американский лидер назвал оппозиционерку «замечательной женщиной».