04:33, 16 января 2026

Трамп отреагировал на подаренную Нобелевскую премию мира

Трамп поблагодарил Мачадо за подаренную Нобелевскую премию мира
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Shawn Thew / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп отреагировал на получение медали Нобелевской премии мира от венесуэльской оппозиционерки Марии Корины Мачадо. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Мария вручила мне Нобелевскую премию мира за мою работу. Это был прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!», — сказал он.

Глава государства также назвал Мачадо «замечательной женщиной», а встречу с ней — «огромной честью».

Ранее Трамп заявил, что ему нужно вручить по Нобелевской премии мира за каждый остановленный им конфликт. Он подчеркнул, что «никто в истории» не заслуживает эту награду больше него.

