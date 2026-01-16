Трамп отреагировал на подаренную Нобелевскую премию мира

Трамп поблагодарил Мачадо за подаренную Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп отреагировал на получение медали Нобелевской премии мира от венесуэльской оппозиционерки Марии Корины Мачадо. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Мария вручила мне Нобелевскую премию мира за мою работу. Это был прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!», — сказал он.

Глава государства также назвал Мачадо «замечательной женщиной», а встречу с ней — «огромной честью».

Ранее Трамп заявил, что ему нужно вручить по Нобелевской премии мира за каждый остановленный им конфликт. Он подчеркнул, что «никто в истории» не заслуживает эту награду больше него.