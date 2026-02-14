Реклама

15:41, 14 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин ограбил салон связи с муляжом бомбы и запиской от ВСУ

В Марий Эл задержали мужчину за разбойное нападение на салон связи
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: МВД МЕДИА

В Марий Эл задержали мужчину за разбойное нападение на салон связи. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным ведомства, в полицию Волжска поступило сообщение о разбойном нападении на салон связи. Прибывшая на место оперативно-следственная группа изучила записи с камер наблюдения и установила, что мужчина в медицинской маске и перчатках похитил восемь телефонов на сумму около 200 тысяч рублей.

Угрожая сотруднице салона ножом и предметом, похожим на взрывное устройство, мужчина передал записку с требованием открыть стеллажи и достать деньги. Девушка, опасаясь за свою жизнь, не оказала ему сопротивления. А когда злоумышленник направился к витринам, она нажала на тревожную кнопку.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Зеленодольска, который недавно освободился из заключения. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

Он признался, что специально приехал в город и подготовился к нападению, взяв нож и изготовив муляж бомбы. С целью сбить сотрудников полиции со следа в записке написал, что он беженец с Украины и действовал под давлением кураторов ВСУ. В ходе обыска по месту жительства была изъята часть похищенного и возвращена в магазин.

Ранее сообщалось, что мужчина похитил у россиянина 300 тысяч долларов рядом со зданием СК.

