Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:51, 10 февраля 2026Силовые структуры

Мужчина похитил у россиянина 300 тысяч долларов рядом со зданием СК

В Петербурге осудили мужчину, похитившего 300 тысяч долларов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге осудили мужчину, похитившего 300 тысяч долларов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он признан виновным по статье 162 («Разбой») УК РФ.

Как установил суд, в конце 2022 года заказчик договорился с Чачиным и тремя другими фигурантами о совершении хищения 300 тысяч долларов у потерпевшего. Деньги находились у него, хотя фактически принадлежали другому.

2 декабря 2022 года Чачин с сообщником приехали на машине к следственному отделу по Московскому району на Краснопутиловской улице, зашли в здание, где представились потерпевшему как действующие от имени его брата и предложили проследовать вместе с ними с деньгами. Но тот отказался покидать следственный отдел. Тогда по указанию заказчика злоумышленники дождались выхода потерпевшего из комитета и напали на него, используя газовый баллончик. При этом Чачин вырвал из рук мужчины пакет с деньгами.

Сразу после происшествия фигуранты скрылись с места преступления, а вечером встретились с заказчиком и передали ему похищенные средства. За это они получили вознаграждение в размере 50 тысяч долларов.

Чачин полностью признал вину. Суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Также с него взыскано возмещение материального ущерба в сумме почти 19 миллионов рублей и морального вреда в размере миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин напал на девушку рядом с гаражами с целью изнасиловать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

    Замедление Telegram и риск полной блокировки в России. Что происходит и что будет дальше

    Для россиян начали готовить новый запрет

    В России высказались об изменении статуса русского языка в Казахстане

    В России оценили вероятность диалога с Европой

    В МИД прокомментировали позицию России по «Маршруту Трампа» в Армении

    Россияне начали активно скупать один тип машин

    Оценено будущее российских баз в Сирии

    На Олимпиаде нашли решение проблемы с пьедесталами

    Джиган назвал падальщиками ухажеров Самойловой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok