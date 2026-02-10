Мужчина похитил у россиянина 300 тысяч долларов рядом со зданием СК

В Санкт-Петербурге осудили мужчину, похитившего 300 тысяч долларов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он признан виновным по статье 162 («Разбой») УК РФ.

Как установил суд, в конце 2022 года заказчик договорился с Чачиным и тремя другими фигурантами о совершении хищения 300 тысяч долларов у потерпевшего. Деньги находились у него, хотя фактически принадлежали другому.

2 декабря 2022 года Чачин с сообщником приехали на машине к следственному отделу по Московскому району на Краснопутиловской улице, зашли в здание, где представились потерпевшему как действующие от имени его брата и предложили проследовать вместе с ними с деньгами. Но тот отказался покидать следственный отдел. Тогда по указанию заказчика злоумышленники дождались выхода потерпевшего из комитета и напали на него, используя газовый баллончик. При этом Чачин вырвал из рук мужчины пакет с деньгами.

Сразу после происшествия фигуранты скрылись с места преступления, а вечером встретились с заказчиком и передали ему похищенные средства. За это они получили вознаграждение в размере 50 тысяч долларов.

Чачин полностью признал вину. Суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Также с него взыскано возмещение материального ущерба в сумме почти 19 миллионов рублей и морального вреда в размере миллиона рублей.

