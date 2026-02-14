Реклама

23:31, 14 февраля 2026Мир

США пообещали остаться с Европой

Рубио заявил, что США не собираются отказываться от сотрудничества с Европой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alex Brandon / Reuters

Соединенные Штаты не собираются отказываться от сотрудничества с Европой Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает «Би-би-си».

В ходе Мюхненской конференции по безопасности глава американской дипломатии заверил европейских лидеров, что Вашингтон «не стремится к разрыву отношений, а хочет возродить давнюю дружбу и обновить величайшую цивилизацию в истории человечества». Он уточнил, что прекращение трансатлантического партнерства «не является ни нашей целью, ни нашим желанием».

«Для нас, американцев, наш дом может находиться в Западном полушарии, но мы всегда будем детьми Европы», — резюмировал Рубио.

Ранее Рубио указал, что после завершения холодной войны страны Запада впали в опасное заблуждение. По его словам, эйфория из-за победы убедила их в том, что наступил конец истории и теперь каждая нация станет либеральной демократией. Дипломат объяснил, что ошибка заключалась в том, что связи, сформированные исключительно торговлей и коммерцией, заменят национальную идентичность, что основанный на правилах глобальный порядок заменит национальные интересы и что все будут жить в мире без границ.

