Рубио пожаловался на опасную и глупую идею

Рубио: Глупая идея мира без границ дорого обошлась западной цивилизации

После завершения холодной войны страны Запада впали в опасное заблуждение — эйфория из-за победы убедила их в том, что наступил конец истории и теперь каждая нация станет либеральной демократией. Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности. Его процитировало The Guardian.

Ошибка, по его мнению, заключалась в том, что связи, сформированные исключительно торговлей и коммерцией, заменят национальную идентичность, что основанный на правилах глобальный порядок заменит национальные интересы и что все будут жить в мире без границ.

«Это была глупая идея, которая игнорировала как человеческую природу, так и уроки более чем 5000-летней зафиксированной истории человечества, и она дорого нам обошлась», — сказал Рубио.

Ценой такой политики, по его словам, стала массовая миграция, которой страны Запада открыли двери и поставили таким образом под угрозу сплоченность своих обществ, преемственность культуры и будущее народов. Рубио убежден, что настало время взять национальные границы под контроль и призвал не считать его слова проявлением ксенофобии и ненависти.

До этого Рубио призвал реформировать Организацию Объединенных Наций, которую он назвал беспомощной и не играющей никакой роли.