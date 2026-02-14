Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:49, 14 февраля 2026Мир

Рубио пожаловался на опасную и глупую идею

Рубио: Глупая идея мира без границ дорого обошлась западной цивилизации
Кирилл Луцюк

Фото: Alex Brandon / AP

После завершения холодной войны страны Запада впали в опасное заблуждение — эйфория из-за победы убедила их в том, что наступил конец истории и теперь каждая нация станет либеральной демократией. Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности. Его процитировало The Guardian.

Ошибка, по его мнению, заключалась в том, что связи, сформированные исключительно торговлей и коммерцией, заменят национальную идентичность, что основанный на правилах глобальный порядок заменит национальные интересы и что все будут жить в мире без границ.

«Это была глупая идея, которая игнорировала как человеческую природу, так и уроки более чем 5000-летней зафиксированной истории человечества, и она дорого нам обошлась», — сказал Рубио.

Ценой такой политики, по его словам, стала массовая миграция, которой страны Запада открыли двери и поставили таким образом под угрозу сплоченность своих обществ, преемственность культуры и будущее народов. Рубио убежден, что настало время взять национальные границы под контроль и призвал не считать его слова проявлением ксенофобии и ненависти.

До этого Рубио призвал реформировать Организацию Объединенных Наций, которую он назвал беспомощной и не играющей никакой роли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский резко ответил на ультиматум Трампа

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Тарасова назвала тяжелейшими соревнования в мужском фигурном катании на Олимпиаде

    За детскими сим-картами захотели установить контроль

    Рубио пожаловался на опасную и глупую идею

    Четверо детей с матерью стали жертвами поджога дома в российском регионе

    Россиянин порезал лицо дочери из-за ее отказа

    В США заявили о проверке России на серьезность намерений завершить украинский конфликт

    Появились новые предположения о пропавшей после службы в монастыре россиянке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok