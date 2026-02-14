ООН назвали беспомощной и не играющей никакой роли

Рубио: У ООН огромный потенциал, но она доказала свою беспомощность

Организация Объединенных Наций (ООН) нуждается в срочных реформах. Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Его процитировало The Guardian.

По его словам, у ООН огромный потенциал, однако, несмотря на это, она не смогла разрешить конфликты в Газе или на Украине. Раз за разом эта международная структура доказывала свою беспомощность. У нее нет ответов на самые острые вопросы, стоящие перед миром, и она уже не играет никакой роли.

Рубио выступил против расформирования ООН, но объяснил реформы новыми вызовами, с которыми она должна уметь справляться. Рассуждая о ситуации в секторе Газа и на Украине, Рубио заявил, что в идеальном мире эти и многие другие проблемы решались бы дипломатическими средствами, с помощью резолюций, сформулированных в жесткой форме.

«Но мы не живем в идеальном мире, и мы не можем продолжать позволять тем, кто открыто и нагло угрожает нашим гражданам и ставит под угрозу нашу глобальную стабильность, прикрываться абстракциями международного права, которые они сами регулярно нарушают», — сказал государственный секретарь.

Ранее Рубио проигнорировал встречу по Украине с европейскими лидерами в Мюнхене. Дипломат сослался на плотный график.