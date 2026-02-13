Реклама

Рубио проигнорировал встречу по Украине

Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио проигнорировал встречу по Украине с европейскими лидерами в Мюнхене. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на американского чиновника.

У госсекретаря была запланирована встреча с представителями Еврокомиссии, Германии, Польши и Финляндии. Причиной изменений был указан плотный график. Один из чиновников ЕС назвал отмену встречи «безумием», пишет издание.

Ранее Рубио и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Мюнхене обсудили вопросы, связанные с прекращением конфликта на Украине.

До этого Рубио заявил, что США работают над тем, чтобы приблизить завершение конфликта на Украине. Также он допустил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

