Мир
08:24, 13 февраля 2026Мир

Рубио раскрыл планы США по конфликту на Украине

Американский госсекретарь Рубио: США хотят, чтобы конфликт на Украине завершился
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

США работают над тем, что приблизить завершение конфликта на Украине. С таким утверждением выступил госсекретарь Марко Рубио, его заявление опубликовано на официальном сайте Госдепартамента.

«Это ужасно. Это война. Поэтому мы хотим, чтобы она закончилась. Люди страдают. Сейчас самое холодное время года (...). Войны — это плохо, и поэтому мы уже более года так усердно работаем, чтобы положить конец этому конфликту», — подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Также Рубио допустил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 13 по 15 февраля.

Ранее Рубио сообщил, что выступит на Мюнхенской конференции по безопасности с сообщением «о меняющемся мире» и о том, что «старого мира больше не существует».

