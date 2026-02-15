Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:58, 15 февраля 2026Россия

Песков обвинил Запад в огранизации кровавого госпереворота на Украине

Песков заявил, что Запад организовал кровавый переворот на Украине в 2014 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

В 2014 году на Украине произошел кровавый госпереворот, организованный руками Запада. Об этом в интервью «НЬЮМ ТАСС» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что с 2014 года началась новая эпоха. «Поменялось все. События в Европе, в Восточной Европе, на Украине. Организация кровавого переворота на Украине странами Запада. С прямым участием Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Германии. И мы должны это помнить», — сказал чиновник.

Ранее Песков рассказал, что президент России Владимир Путин пытался обеспечить интересы страны мирным путем, однако западные политики не дали этого сделать, так что в итоге спецоперация на Украине была неизбежна. Он подчеркнул, что в Кремле до последнего надеялись решить все вопросы при помощь дипломатии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он словно сообщил репортеру, что раскусил его уловку». В Китае рассказали о триумфальном ответе Путина на провокацию журналиста

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    США сообщили хорошую новость о переговорах по Украине

    Губернатор Калифорнии заверил Европу во «временности» Трампа

    На Украине обратили внимание на массовый уход людей с выступления Зеленского в Мюнхене

    Песков обвинил Запад в огранизации кровавого госпереворота на Украине

    Орел спас российского штурмовика от дрона ВСУ

    В Британии рассказали о тяжелых последствиях ударов по западу Украины

    В Европарламенте назвали циничной идею проведения выборов на Украине

    По Одессе нанесен массированный удар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok