Песков обвинил Запад в огранизации кровавого госпереворота на Украине

Песков заявил, что Запад организовал кровавый переворот на Украине в 2014 году

В 2014 году на Украине произошел кровавый госпереворот, организованный руками Запада. Об этом в интервью «НЬЮМ ТАСС» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что с 2014 года началась новая эпоха. «Поменялось все. События в Европе, в Восточной Европе, на Украине. Организация кровавого переворота на Украине странами Запада. С прямым участием Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Германии. И мы должны это помнить», — сказал чиновник.

Ранее Песков рассказал, что президент России Владимир Путин пытался обеспечить интересы страны мирным путем, однако западные политики не дали этого сделать, так что в итоге спецоперация на Украине была неизбежна. Он подчеркнул, что в Кремле до последнего надеялись решить все вопросы при помощь дипломатии.