Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:59, 15 февраля 2026Экономика

Россия стала мировым лидером по закупке одного заменителя кофе

РФ импортировала 1,5 тысячи тонн корней цикория и стала лидером по его закупке
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Chatham172 / Shutterstock / Fotodom

Россия стала мировым лидером по закупке цикория. Об этом сообщает BFM со ссылкой на ООН.

Уточняется, что за 2024 год РФ импортировала 1,5 тысячи тонн корней цикория, известного в том числе как заменитель кофе. Это составило свыше 15 процентов от общего объема продаж данного растения в мире.

«Но доля цикория и сухих напитков, содержащих цикорий, на рынке минимально выражается просто долями процентов. Самое главное в том, что цикорий — это сырье для производства инулина», — уточнил директор по аналитике компании NTech Леонид Ардалионов.

В 2025 году стало известно, что люди по всему миру решили экономить на кофе. Сообщалось, что любители данного напитка стали чаще варить его сами из-за возросших цен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме посоветовали Telegram сделать пару шагов для предотвращения блокировки

    Приехавшие в Россию мигранты массово завалили экзамен по русскому языку

    В России наметилась крупная проблема

    43-летняя Приянка Чопра в прозрачном платье снялась для журнала

    Бьерндален оценил решение Шипулина не возвращать золотую медаль Олимпиады-2014

    Aurus прокомментировал слухи об остановке работы завода

    Сломавшая ногу во время раздачи подарков в ТЦ россиянка раскрыла детали

    В российском городе зафиксировали два случая заболевания оспой обезьян

    Стали известны детали короткой программы фигуристки Петросян на Олимпиаде

    Россия стала мировым лидером по закупке одного заменителя кофе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok