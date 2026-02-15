Россия стала мировым лидером по закупке одного заменителя кофе

Россия стала мировым лидером по закупке цикория. Об этом сообщает BFM со ссылкой на ООН.
Уточняется, что за 2024 год РФ импортировала 1,5 тысячи тонн корней цикория, известного в том числе как заменитель кофе. Это составило свыше 15 процентов от общего объема продаж данного растения в мире.
«Но доля цикория и сухих напитков, содержащих цикорий, на рынке минимально выражается просто долями процентов. Самое главное в том, что цикорий — это сырье для производства инулина», — уточнил директор по аналитике компании NTech Леонид Ардалионов.
В 2025 году стало известно, что люди по всему миру решили экономить на кофе. Сообщалось, что любители данного напитка стали чаще варить его сами из-за возросших цен.