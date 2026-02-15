Рубио прокомментировал встречу с Зеленским

Рубио сообщил, что обсудил безопасность Украины с Зеленским

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Встретился с Зеленским для обсуждения вопросов безопасности Украины и углубления оборонного и экономического партнерства. Президент [США Дональд] Трамп хочет найти решение, которое раз и навсегда положит конец кровопролитию», — написал он.

Прежде Зеленский дал свою оценку встрече с Рубио. Он также поблагодарил Вашингтон за конструктивный подход и выразил надежду на то, что переговоры в Женеве будут результативными.

Ранее Рубио оценил возможность выхода США из процесса урегулирования на Украине. По его словам, Штаты не оставят попытки урегулировать украинский конфликт, так как считают, что это уникальное обязательство.