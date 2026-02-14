Реклама

22:59, 14 февраля 2026

Зеленский прокомментировал встречу с Рубио

Зеленский прокомментировал свою встречу с госсекретарем США Рубио
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свою встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Проинформировал о ситуации на фронте, российских ударах и последствиях атак на энергосистему. Обсудили, как можно помочь Украине защищаться во время зимних холодов и усилить нашу устойчивость», — написал он.

Украинский лидер поблагодарил Вашингтон за конструктивный подход и выразил надежду на то, что переговоры в Женеве будут результативными. Он также выразил благодарность «каждому американскому сердцу» за помощь Украине.

Ранее Рубио оценил возможность выхода США из процесса урегулирования на Украине. По его словам, Штаты не оставят попытки урегулировать украинский конфликт, так как считают, что это уникальное обязательство.

