07:03, 16 февраля 2026Ценности

47-летний футболист сборной Англии снялся топлес в пустыне и раскрыл секрет молодости

Футболист Рио Фердинанд раскрыл секрет молодости в съемке для Men's Health
Мария Винар

Изображение: David Venni / Men's Health UK

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд снялся в откровенном виде в пустыне и раскрыл секрет молодости. Фото и интервью публикует мужской журнал Men's Health.

47-летний футболист предстал на размещенных кадрах в шортах, носках и кроссовках. Кроме того, он показал на камеру тело топлес, выполняя при этом упражнения.

Во время съемки Фердинанд рассказал журналистам издания, что для него спорт — это не обязанность, а образ жизни. По его словам, функциональные тренировки помогают ему поддерживать себя в форме и ментальное здоровье. «Функциональные тренировки позволяют оставаться и чувствовать себя как можно моложе, понимаете? Как можно дольше. Я не хочу быть одним из тех старых дедушек, которые говорят, что они ничего не могут сделать. Я не хочу быть одним из таких дедушек», — признался знаменитость.

В феврале прошлого года бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм раскрыл секрет подготовки к съемке в трусах для бренда BOSS. Спортсмен признался, что тогда находился под давлением. «Я согласился на сотрудничество и начал тренироваться. Я как человек, который любит еду и вино, отказался от этого на 14 недель», — посетовал футболист.

