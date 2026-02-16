Медведчук: Зеленский оскорбляет Орбана из-за его антивоенной позиции

Украинский лидер Владимир Зеленский, следуя командам, продолжает оскорблять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его антивоенной позиции и отказа поддержать план Еврокомиссии по финансированию Украины. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, Венгрия заблокировала резервный план Еврокомиссии по финансированию Украины и перекрыла один из каналов финансирования войны, тем самым существенно повлияв на финансовую поддержку украинского кризиса.

«Отсюда понятно, почему Зеленскому дали команду погавкать в сторону европейского союзника Трампа — венгерского премьера Виктора Орбана», — сообщил политик.

Медведчук отметил, что Мюнхенская конференция по безопасности оказалась площадкой для продвижения интересов Зеленского, не волнующегося о судьбе украинцев. «Нелегитимный получил в Мюнхене свою порцию славы и оваций, но преступно преданный им украинский народ получил только продолжение кровавой бессмысленной войны, новые жертвы и новые разрушения», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что экс-министру энергетики Украины, пытавшемуся сбежать из страны, вручили подозрение. Предположительно, речь идет о Германе Галущенко. Как утверждают представители антикоррупционных органов, экс-министр занимался отмыванием средств.