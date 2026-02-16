На Украине вручили подозрение пытавшемуся сбежать из страны экс-министру энергетики

НАБУ: Бывшему министру энергетики Украины Галущенко вручили подозрение

Бывшему министру энергетики Украины, задержанному при попытке сбежать из страны 15 февраля, вручили подозрение. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в своем Telegram-канале.

Ведомство не называет имени задержанного чиновника, однако, вероятнее всего, речь идет о Германе Галущенко. До этого он был задержан при попытке пересечения границы.

Как утверждают представители антикоррупционных органов, экс-министр занимался отмыванием средств. В частности, его бывшая жена и четверо детей стали бенефициарами компаний, которые инвестировали в фонд полученные благодаря коррупции средства. Утверждается, что за время работы министра преступная организация получила более 112 миллионов долларов.

По данным НАБУ, на счета фонда, которыми распоряжалась семья экс-министра, перечислили более 7,4 миллиона долларов. Еще более 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро им было передано наличными или перечислено напрямую.

Ранее НАБУ раскрыло коррупционную схему с участием бывшего заместителя экс-главы офиса президента (ОП) Андрея Ермака. По информации украинских журналистов, речь идет о Ростиславе Шурме, который занимал пост заместителя главы ОП с 2021 по 2024 год. Впоследствии НАБУ провело обыски в его доме в Германии.