На Украине раскрыли коррупционную схему с заместителем Ермака

НАБУ раскрыло коррупционную схему с участием заместителя экс-главы ОП Ермака

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыло коррупционную схему с участием бывшего заместителя экс-главы офиса президента (ОП) Андрея Ермака. Об этом в Telegram сообщает издание «РБК-Украина».

«По делу проходят девять подозреваемых, среди которых — бывший заместитель главы офиса президента, его брат, руководители подконтрольных предприятий и бывший коммерческий директор "Запорожьеоблэнерго"», — говорится в публикации.

По информации украинских журналистов, речь идет о Ростиславе Шурме, который занимал пост заместителя главы ОП с 2021 по 2024 год.

Ранее следователи НАБУ пришли с обысками в офис партии «Батькивщина» в Киеве, в котором в тот момент находилась глава партии Юлия Тимошенко. В ходе обысков они нашли 40 тысяч долларов, а после опубликовали видео, на котором Тимошенко, как сообщается, пыталась «продать мандаты» в Верховной Раде.