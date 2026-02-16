Исчезнувшую 19-летнюю россиянку нашли без признаков жизни при загадочных обстоятельствах

Пропавшую в Челябинской области девушку нашли сидящей в поле без признаков жизни

Исчезнувшую 19-летнюю жительницу поселка Зауральский Челябинской области, которую соседи и знакомые описывали как неконтактную и нелюдимую, нашли спустя две недели без признаков жизни и при загадочных обстоятельствах. Это следует из публикации Aif.ru.

По информации издания, все это время ее тело находилось в поле в полутора километрах от дома — девушка замерзла насмерть в сидячей позе. Отмечается, что россиянка собиралась выйти из дома лишь на короткое время — навестить родственницу и вернуться. Выходя из дома, девушка даже не стала брать с собой телефон.

По предположению жителей Зауральского, смерть пропавшей девушки может быть связана с особенностями ее психики — из-за нелюдимости она не была готова обратиться к соседям за помощью и замерзла.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области тракторист нашел посреди поля насмерть замерзшего школьника.