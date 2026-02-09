Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:25, 9 февраля 2026Россия

Тракторист нашел в поле насмерть замерзшего российского подростка

В Саратовской области тракторист нашел в поле пропавшего школьника
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Следком 64»

В Саратовской области тракторист нашел посреди поля насмерть замерзшего школьника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

15-летний подросток ушел из дома в селе Привольное 5 февраля. Его начали искать в тот же день, применяли беспилотники и снегоходы. В район поисков вошли все села в радиусе 40 километров.

«В поле нашли замерзшим. Случайно обнаружил местный житель, тракторист», — объяснил собеседник агентства. Отмечается, что школьника обнаружили в семи километрах от села Ревино. Повреждений на нем не было.

Ранее в Уфе семилетний мальчик вышел из дома и исчез. Известно, что к поискам ребенка в российском городе подключились волонтеры и правоохранительные органы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ответе США на предложение Путина по замороженным средствам

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Врач дал несколько советов любителям есть снег

    В России прокомментировали соглашение Вашингтона и Киева о проведении выборов на Украине

    Павла Прилучного заподозрили в пластике в сети со словами «вообще на себя не похож»

    Иностранец организовал групповое развращение российских детей

    Тракторист нашел в поле насмерть замерзшего российского подростка

    Семьи призвали показывать квартиру врачу перед ремонтом

    Российского робота оснастили «вентилятором» от дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok