Россия
09:55, 6 февраля 2026Россия

В российском городе семилетний ребенок вышел из дома и исчез

Майя Назарова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Уфе семилетний мальчик вышел из дома и исчез. Об этом сообщили порталу Ufa1.ru в региональном управлении МВД России.

К поискам ребенка в российском городе подключились волонтеры и оперативники. Выяснилось, что мальчик пропадает впервые.

Исчезнувший худощавого телосложения, у него русые волосы и серо-голубые глаза. Мальчик был одет в синюю куртку, черные штаны и черную шапку. У пропавшего также были черные варежки на резинке.

Добровольцы отметили, что ребенок по какой-то причине вышел из дома. Другие обстоятельства случившегося не раскрываются.

До этого стало известно, что пропавшего в Сахалинской области девятилетнего школьника нашли дома под диваном.

Мальчик прогулял школу и решил спрятаться. Когда дома никого не было, он выходил из своего укрытия и даже смотрел мультики. Нашли ребенка, когда он уснул, повернулся во сне, и из-под дивана показались его ноги.

