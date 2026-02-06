В российском городе семилетний ребенок вышел из дома и исчез

В Уфе семилетний мальчик вышел из дома и исчез

В Уфе семилетний мальчик вышел из дома и исчез. Об этом сообщили порталу Ufa1.ru в региональном управлении МВД России.

К поискам ребенка в российском городе подключились волонтеры и оперативники. Выяснилось, что мальчик пропадает впервые.

Исчезнувший худощавого телосложения, у него русые волосы и серо-голубые глаза. Мальчик был одет в синюю куртку, черные штаны и черную шапку. У пропавшего также были черные варежки на резинке.

Добровольцы отметили, что ребенок по какой-то причине вышел из дома. Другие обстоятельства случившегося не раскрываются.

