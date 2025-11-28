Россия
Пропавшего в российском регионе школьника нашли дома под диваном

Пропавшего на Сахалине 9-летнего мальчика нашли дома под диваном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Пропавшего на Сахалине 9-летнего школьника нашли дома под диваном, об этом сообщает местное издание АСТВ.

Мальчик пропал в российском регионе 24 ноября. Родители заявили, что он ушел из дома в селе Пензенском и не вернулся. Двое суток ребенка искали волонтеры, МЧС и полиция. Позднее оказалось, что Сережа прятался дома.

Мальчик прогулял школу и решил спрятаться. Когда дома никого не было, он выходил из своего укрытия и даже смотрел мультики. Нашли ребенка, когда он уснул, повернулся во сне, и из-под дивана показались его ноги.

«На самом деле, он реально понял, что так делать нельзя. Мы счастливы, что все закончилось так хорошо и желаем, чтобы ни одна семья больше такого не испытывала», — рассказали родные Сережи. Они добавили, что провели с ним профилактическую беседу и объяснили серьезные последствия его поступка.

Ранее сообщалось, что в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа разыскивают семью с четырьмя маленькими детьми, пропавшую в тундре.

