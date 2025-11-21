Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:25, 21 ноября 2025Россия

В тундре на севере России пропала семья с четырьмя маленькими детьми

В тундре Надымского района ЯНАО разыскивают семью с четырьмя детьми
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа разыскивают семью с четырьмя маленькими детьми, пропавшую в тундре. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источники.

По информации агентства, в ночь на 21 ноября глава семьи смог связаться с единой дежурно-диспетчерской службой. По словам мужчины, они с женой и детьми в возрасте от полутора до шести лет направлялись в стойбище в районе озера Сорото, где находятся их чум и стадо оленей. Однако в дороге сломался снегоход. Точное местоположение россиян сейчас неизвестно.

В департаменте гражданской защиты журналистам рассказали, что поиски ведутся в районе трассы НадымСалехард. В операции задействованы спасатели «Ямалспаса».

Ранее в тайге Красноярского края пропали супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью. В конце сентября семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка и исчезла. За почти два месяца поисков следы россиян так и не были обнаружены. Поиски осложняют погодные условия.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина высказалась о мирном плане Трампа на заседании СБ ООН

    Похищенные в «Москва-Сити» миллионы предназначались теневому директору миллиардера

    Орбан объявил о моменте истины для ЕС

    В России мать не вернувшегося с СВО бойца лишили пенсии

    Врач призвал отказаться от трех популярных добавок в кофе

    Таксисты-мигранты устроили беспорядки на российском автовокзале

    Гоблин пожаловался на испортившуюся черную икру

    Курс биткоина резко опустился

    В Госдуме оценили взятие под контроль Купянска

    Международный аэропорт России ввел ограничения на полеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости