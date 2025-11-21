В тундре на севере России пропала семья с четырьмя маленькими детьми

В тундре Надымского района ЯНАО разыскивают семью с четырьмя детьми

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа разыскивают семью с четырьмя маленькими детьми, пропавшую в тундре. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источники.

По информации агентства, в ночь на 21 ноября глава семьи смог связаться с единой дежурно-диспетчерской службой. По словам мужчины, они с женой и детьми в возрасте от полутора до шести лет направлялись в стойбище в районе озера Сорото, где находятся их чум и стадо оленей. Однако в дороге сломался снегоход. Точное местоположение россиян сейчас неизвестно.

В департаменте гражданской защиты журналистам рассказали, что поиски ведутся в районе трассы Надым — Салехард. В операции задействованы спасатели «Ямалспаса».

Ранее в тайге Красноярского края пропали супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью. В конце сентября семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка и исчезла. За почти два месяца поисков следы россиян так и не были обнаружены. Поиски осложняют погодные условия.