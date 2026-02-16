Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:07, 16 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыт гонорар украинских спецслужб российским подросткам-диверсантам

В ДНР задержали трех подростков за серию поджогов по заданию Украины
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «МВД по ДНР»

В Донецкой народной республике (ДНР) задержали трех подростков, подозреваемых в серии диверсий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным полиции, действиями подростков руководил представитель украинских спецслужб, который выдавал им задания и координировал их. Диверсанты совершили серию поджогов на объектах транспортной инфраструктуры региона. За свои действия они заработали около 300 тысяч рублей. Компания молодых людей относилась к так называемым трудным подросткам и состояла на профилактическом учете.

Ранее в Татарстане троим подросткам предъявили обвинение в теракте.

